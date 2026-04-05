05 апреля 2026 в 12:32

«Купол Донбасса» отразил за неделю 240 атак ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника, сообщил глава республики Денис Пушилин. Основной удар пришелся по Донецку и Макеевке, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.

Система <...> перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, — указал Пушилин.

Несмотря на тактику комбинированных налетов на мирных жителей и критическую инфраструктуру, подразделениям РЭБ удалось нейтрализовать самые опасные угрозы. В частности, в Ленинском районе Донецка был подавлен ударный дрон Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой, а под Мариуполем — самолетный БПЛА Darts с трехкилограммовым зарядом.

Украинские формирования также пытались атаковать энергетические и транспортные объекты региона, используя специализированные дроны RAM-2X и FPV-камикадзе. Целями стали распределительная электроподстанция в Волновахском округе, а также железнодорожный узел и трансформаторы в Горловке.

Ранее Пушилин сообщил, что число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. В Буденновском районе города при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
