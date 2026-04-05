«Купол Донбасса» отразил за неделю 240 атак ВСУ Пушилин сообщил об отражении за неделю 240 атак ВСУ на ДНР

Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 террористических атак со стороны противника, сообщил глава республики Денис Пушилин. Основной удар пришелся по Донецку и Макеевке, где ликвидировали 195 беспилотников, а еще 45 аппаратов были перехвачены над Горловкой.

Система <...> перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, — указал Пушилин.

Несмотря на тактику комбинированных налетов на мирных жителей и критическую инфраструктуру, подразделениям РЭБ удалось нейтрализовать самые опасные угрозы. В частности, в Ленинском районе Донецка был подавлен ударный дрон Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой, а под Мариуполем — самолетный БПЛА Darts с трехкилограммовым зарядом.

Украинские формирования также пытались атаковать энергетические и транспортные объекты региона, используя специализированные дроны RAM-2X и FPV-камикадзе. Целями стали распределительная электроподстанция в Волновахском округе, а также железнодорожный узел и трансформаторы в Горловке.

Ранее Пушилин сообщил, что число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. В Буденновском районе города при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.