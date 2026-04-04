04 апреля 2026 в 11:05

Мощная подкормка для всех овощей — простой состав, который реально ускоряет рост. Результат заметен уже через несколько дней

Фото: D-NEWS.ru
Иногда растения выглядят нормально, но рост замедляется: листья становятся бледнее, развитие идет вяло и урожай формируется слабее. Часто проблема не в отсутствии удобрений, а в их неправильном сочетании или слабом усвоении. В таких случаях лучше работает не увеличение количества подкормок, а грамотная и сбалансированная смесь.

Один из эффективных вариантов — сочетание быстрого азота и микроэлементов. Такая подкормка дает растениям доступное питание, активирует ростовые процессы и помогает быстрее нарастить зеленую массу.

Для основного раствора: мочевина — 1 ст. л. на 10 л воды. Раствор тщательно перемешивают до полного растворения.

Чтобы усилить эффект, отдельно готовят настой золы: 1 стакан древесной золы заливают 1 л воды и настаивают около 12 часов, затем процеживают и добавляют в общий раствор. Это позволяет дополнительно обогатить подкормку калием и микроэлементами, улучшая общее состояние растений.

Полив проводят строго по влажной почве, под корень, в объеме примерно 0,5–1 л на растение — в зависимости от его размера.

Для дополнительной стимуляции можно использовать внекорневую обработку: борная кислота — 1 г на 1 л воды. Опрыскивание проводят вечером, чтобы избежать ожогов листьев и повысить усвоение.

Такую подкормку достаточно повторять раз в 10 дней. Уже через 3–5 дней обычно заметны изменения: листья становятся более насыщенными, рост ускоряется, появляются новые побеги.

Важно соблюдать несколько правил: не вносить раствор по сухой почве, строго придерживаться дозировки и не увеличивать частоту подкормок — это может дать обратный эффект.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
