Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал некоторым мужчинам «яиц» как у главы европейской дипломатии Каи Каллас. Так глава МИД прокомментировал ее слова о том, что Европа не должна «унижаться» перед Россией.

Хотелось бы, чтобы у некоторых мужчин были яйца как у нее, — заявил Сикорский.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Каллас. Дипломат обратила внимание на резкое изменение позиции европейских политиков, которые прежде заявляли о полной изоляции Москвы.

До этого Захарова сообщила, что Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии благодаря своим «свинским» высказываниям. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах Евросоюза.

Также кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад ведет войну против России, напугало главу евродипломатии. Он напомнил, что после слов министра вновь начались разговоры про новый пакет санкций.