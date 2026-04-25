В ЕС обратили внимание на истерику Каллас после слов Лаврова Журналист Христофору: слова Лаврова о войне с Россией напугали Каллас

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад ведет войну против России, напугало главу евродипломатии Каю Каллас, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире Duran. Ее страх объясняется тем, что Каллас сразу начала говорить про новые санкции, подчеркнул он.

Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство, — сказал Христофору.

Он заявил, что мобилизация ЕС не скрывается, хотя до сих пор дипломаты официально стараются отрицать этот момент. Журналист также отметил, что в ЕС продолжаются обсуждения возможного вступления Украины в союз и вопросов милитаризации Европы. По его оценке, это является частью более широкой политической линии Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций ЕС является абсолютно незаконным. Он признал, что ограничения несут негативный эффект, но у Москвы уже достаточно опыта по минимизации последствий. В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза.