Захарова пообещала, что Россия не оставит без ответа 20-й пакет санкций ЕС

Россия примет жесткие контрмеры в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые незаконные односторонние ограничения, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами, — отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание, что Брюссель ударил по себе антироссийскими рестрикциями в адрес российских углеводородов. По ее словам, Европейский союз подрывает собственную энергобезопасность. Она также указала, что санкции наносят ущерб и продовольственной безопасности Европы, потому что вводят экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения.

Ранее послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.