24 апреля 2026 в 14:46

Захарова раскрыла губительные последствия антироссийских санкций для ЕС

Брюссель ударил по себе, введя санкции в отношении российских углеводородов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, ЕС подрывает собственную энергобезопасность, передает корреспондент NEWS.ru.

Пытаясь дополнительно дестабилизировать глобальные энергорынки, Брюссель бьет и по себе. <...> И помимо подрыва энергобезопасности, вот этот самый 20-й пакет антироссийских санкций угрожает еще естественным образом и продовольственной безопасности, потому что опять вводятся экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения, — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что решение Евросоюза выделить Украине кредит в размере €90 млрд евро (7,9 трлн рублей) наносит ущерб самим европейцам. По ее словам, прежде всего под удар попадут простые граждане и бизнес стран ЕС.

Прежде послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

