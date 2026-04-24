Брюссель ударил по себе, введя санкции в отношении российских углеводородов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, ЕС подрывает собственную энергобезопасность, передает корреспондент NEWS.ru.

Пытаясь дополнительно дестабилизировать глобальные энергорынки, Брюссель бьет и по себе. <...> И помимо подрыва энергобезопасности, вот этот самый 20-й пакет антироссийских санкций угрожает еще естественным образом и продовольственной безопасности, потому что опять вводятся экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения, — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что решение Евросоюза выделить Украине кредит в размере €90 млрд евро (7,9 трлн рублей) наносит ущерб самим европейцам. По ее словам, прежде всего под удар попадут простые граждане и бизнес стран ЕС.

Прежде послы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе официально утвердили выделение кредита Украине и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.