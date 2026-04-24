«Это плохо»: Песков отреагировал на 20-й пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России является абсолютно незаконным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что у ограничений есть негативный эффект, но подчеркнул, что Москва уже накопила серьезный опыт по минимизации их последствий, передает РИА Новости.

Санкции — это плохо. <...> У них, конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые незаконные односторонние ограничения.

Дипломат также обратила внимание, что Брюссель ударил по себе антироссийскими рестрикциями в адрес российских углеводородов. По ее словам, Европейский союз подрывает собственную энергобезопасность. Она также указала, что санкции наносят ущерб и продовольственной безопасности Европы, потому что вводят экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения.