24 апреля 2026 в 16:57

«Это плохо»: Песков отреагировал на 20-й пакет санкций ЕС против России

Песков назвал 20-й пакет санкций Евросоюза против России абсолютно незаконным

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России является абсолютно незаконным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что у ограничений есть негативный эффект, но подчеркнул, что Москва уже накопила серьезный опыт по минимизации их последствий, передает РИА Новости.

Санкции — это плохо. <...> У них, конечно, есть негативный эффект. Но, во-первых, мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения, которые мы считаем абсолютно незаконными, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые незаконные односторонние ограничения.

Дипломат также обратила внимание, что Брюссель ударил по себе антироссийскими рестрикциями в адрес российских углеводородов. По ее словам, Европейский союз подрывает собственную энергобезопасность. Она также указала, что санкции наносят ущерб и продовольственной безопасности Европы, потому что вводят экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

