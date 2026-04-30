Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что Запад не должен «унижаться», призывая Россию к переговорам. Дипломат обратила внимание на резкое изменение позиции европейских политиков, которые ранее заявляли о полной изоляции Москвы.

По мнению Захаровой, подобные высказывания выглядят как попытка скрыть реальное положение дел за показным безразличием. Захарова подчеркнула, что такая позиция напоминает детскую попытку спрятаться, не замечая очевидного.

Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит, — подытожила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии благодаря своим «свинским» высказываниям. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах ЕС, а заявления Каллас являются по-настоящему «свинскими».