День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:05

Княжики выдержат -35 и проживут 20 лет: лиана без капризов, которая делает сад «дорогим»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Княжики (группа Atragene среди клематисов) дают тот же эффект «цветущей стены», но без вечной борьбы за выживание, как с крупноцветковыми сортами. В среднем на одном месте они спокойно живут 10–20 лет, а при нормальных условиях могут расти и дольше

Первое, за что их ценю — надёжность. Княжики спокойно зимуют до −30…−35°C без укрытия. Не вымерзают, не выпревают, не требуют сложной подготовки к зиме. Посадил — и забыл.

Второе — раннее цветение. Они стартуют, когда сад ещё «пустой» — конец весны, начало лета. В этот момент любая вертикаль на вес золота, а княжики уже дают объём и цвет. Цветут 3–4 недели, но за счёт массы бутонов это выглядит как сплошное облако.

Третье — минимальный уход. Это клематисы первой группы обрезки. То есть их вообще не нужно резать каждый год. Максимум — убрать старые или лишние побеги. Никаких сложных схем обрезки.

Четвёртое — гибкость в посадке. Они спокойно растут и на солнце, и в полутени, не требуют идеальной почвы и легче переносят засуху, чем большинство клематисов. Главное — дренаж и отсутствие застоя воды.

Пятое — эффект в дизайне. Это не «один цветок», а сразу масса: колокольчики, направленные вниз, создают мягкую, «живую» текстуру. Идеальны для арок, заборов, пергол, старых деревьев — там, где нужно быстро закрыть вертикаль.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
сады
цветы
дачи
многолетники
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.