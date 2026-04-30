30 апреля 2026 в 17:26

В Москве заочно арестовали вора в законе Мераба Сухумского

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тверской суд вынес решение о заочном аресте Мераба Джангвеладзе, более известного в криминальной среде как Мераб Сухумский, сообщает ТАСС. Его официально обвиняют в том, что мужчина занимает высшее положение в преступной группировке. Джангвеладзе будет отправлен в СИЗО на два месяца, как только его поймают в России или выдадут из-за границы.

Тверской районный суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам <...>, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, — отметили в ведомстве.

Ранее в Калужской области смогли найти и задержать криминального авторитета, который более 20 лет назад убил мужчину из-за $500. По данным регионального СК России, подозреваемый требовал с жертвы эту сумму за то, что тот без спроса упомянул его имя, когда хотел запугать должника.

Также полицейские Югры пресекли деятельность 40-летнего жителя Пыть-Яха, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои, по оперативным данным, получил криминальный статус «положенца» в 2018 году.

Москва
суды
ОПГ
криминальные авторитеты
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
