В Москве заочно арестовали вора в законе Мераба Сухумского

Тверской суд вынес решение о заочном аресте Мераба Джангвеладзе, более известного в криминальной среде как Мераб Сухумский, сообщает ТАСС. Его официально обвиняют в том, что мужчина занимает высшее положение в преступной группировке. Джангвеладзе будет отправлен в СИЗО на два месяца, как только его поймают в России или выдадут из-за границы.

Тверской районный суд <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам <...>, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, — отметили в ведомстве.

Ранее в Калужской области смогли найти и задержать криминального авторитета, который более 20 лет назад убил мужчину из-за $500. По данным регионального СК России, подозреваемый требовал с жертвы эту сумму за то, что тот без спроса упомянул его имя, когда хотел запугать должника.

Также полицейские Югры пресекли деятельность 40-летнего жителя Пыть-Яха, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои, по оперативным данным, получил криминальный статус «положенца» в 2018 году.