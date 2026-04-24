Полиция накрыла наживавшихся на участниках СВО бандитов На Урале задержали шесть человек за хищение выплат участников СВО

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали в Челябинской области организованную преступную группу, специализировавшуюся на хищении выплат участников спецоперации, передает РИА Новости. Злоумышленники находили социально незащищенных граждан, убеждали их заключать контракты и отправляли в зону боевых действий.

Члены ОПГ могли незаконно получить права на выплаты, общая сумма которых превышает 80 млн рублей. Криминальная схема включала использование фиктивных браков и банковских доверенностей для перехвата денежных средств. В состав группы входили шесть человек, включая трех женщин, которые оформляли фальшивые отношения с контрактниками ради получения «гробовых» выплат.

Злоумышленники отправляли людей в зону СВО, а затем похищали их единовременные выплаты — в том числе те, которые положены родственникам в случае гибели военнослужащего, — пояснили в ведомстве.

По факту деятельности группы возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе обысков в Челябинской и Свердловской областях силовики изъяли доказательства их причастности к махинациям. Все фигуранты отправились в СИЗО.

Ранее суд Свердловской области вынес приговоры другой банде вымогателей, которые наживались за счет участников спецоперации. Они вымогали у граждан деньги и оформляли на них кредиты. Злоумышленники были приговорены к лишению свободы сроком от трех до 16 лет.