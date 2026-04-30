Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки

Лифт с людьми сорвался в краснодарском многоэтажном доме

Лифт с людьми сорвался в краснодарском жилом комплексе, расположенном на улице Беличенко, передает Telegram-канал сообщества соседей ЖК. Однако портал «Кубань 24» уточнил, что в прокуратуре опровергли эти данные. В частности, в ведомстве указали, что лифт лишь резко опустился на полметра.

Пассажиры не смогли дождаться ответа диспетчера и выбрались из подъемника самостоятельно, никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли представители застройщика и сотрудники управляющей компании для выяснения причин сбоя. Окончательную оценку ситуации дадут правоохранительные органы, основываясь на данных проверки прокуратуры и застройщика.

Ранее заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что около 400 тыс. российских лифтов, то есть 55% от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания. По его словам, лифты рискуют быстро стать аварийными. По словам Колунова, именно некачественное техобслуживание остается основным фактором риска причинения вреда здоровью и угрозы жизни для жильцов дома.