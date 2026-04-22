В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта

Около 400 тыс. российских лифтов, то есть 55% от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания, рассказал зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. По его словам, которые приводит издание «Ведомости», лифты рискуют быстро стать аварийными.

Колунов добавил, что именно некачественное техобслуживание остается главным фактором риска причинения вреда здоровью и угрозы жизни для жильцов дома. При этом, уточняется в материале, в сентябре должны были вступить в силу ужесточенные требования в отношении организаций, занимающихся ремонтом лифтов, однако срок перенесли на март следующего года.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения при проведении капитального ремонта. По его мнению, действующие меры «смешные». Парламентарий уверен, что увеличение штрафов соразмерно ущербу и персональная ответственность приведут в чувства глав региональных операторов.