Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:58

В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта

Депутат Колунов: поломка угрожает 55% всех российских лифтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 400 тыс. российских лифтов, то есть 55% от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания, рассказал зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. По его словам, которые приводит издание «Ведомости», лифты рискуют быстро стать аварийными.

Колунов добавил, что именно некачественное техобслуживание остается главным фактором риска причинения вреда здоровью и угрозы жизни для жильцов дома. При этом, уточняется в материале, в сентябре должны были вступить в силу ужесточенные требования в отношении организаций, занимающихся ремонтом лифтов, однако срок перенесли на март следующего года.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения при проведении капитального ремонта. По его мнению, действующие меры «смешные». Парламентарий уверен, что увеличение штрафов соразмерно ущербу и персональная ответственность приведут в чувства глав региональных операторов.

Прежде Слуцкий заявил, что срок расселения граждан из аварийного жилья необходимо законодательно ограничить тремя годами. Он отметил, что почти 1,5 млн человек в России находятся в опасности, проживая в непригодных домах.

Общество
Россия
лифты
ЖКХ
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.