В Госдуме назвали действующие штрафы коммунальщикам смешными

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения при проведении капитального ремонта, опубликовав заявление в своем Telegram-канале. По его мнению, действующие меры — «смешные».

Действующие штрафы <...> не соответствуют масштабам безответственности некоторых чиновников. Люди платят большие суммы на капремонт, годами ожидают его начала. А в итоге получают месяцы проведения работ и откровенную халтуру. Работы выполняются с грубыми нарушениями, сроки срываются, а результат нередко не выдерживает никакой критики, — написал политик.

В подтверждение своих слов Слуцкий привел примеры: в Якутии в 2025 году программа капремонта выполнена лишь на 45%, не отремонтированы 110 домов. В Калининградской области возбуждено уголовное дело из-за растраты более 9,1 млн рублей. По мнению главы ЛДПР, увеличение штрафов соразмерно ущербу и персональная ответственность приведут в чувства руководителей региональных операторов.

Ранее Слуцкий заявил, что срок расселения граждан из аварийного жилья необходимо законодательно ограничить тремя годами. Он отметил, что почти 1,5 млн человек в России находятся в опасности, проживая в непригодных домах.