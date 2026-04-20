В Госдуме назвали действующие штрафы коммунальщикам смешными

Леонид Слуцкий предложил увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения в ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличить штрафы коммунальщикам за нарушения при проведении капитального ремонта, опубликовав заявление в своем Telegram-канале. По его мнению, действующие меры — «смешные».

Действующие штрафы <...> не соответствуют масштабам безответственности некоторых чиновников. Люди платят большие суммы на капремонт, годами ожидают его начала. А в итоге получают месяцы проведения работ и откровенную халтуру. Работы выполняются с грубыми нарушениями, сроки срываются, а результат нередко не выдерживает никакой критики, — написал политик.

В подтверждение своих слов Слуцкий привел примеры: в Якутии в 2025 году программа капремонта выполнена лишь на 45%, не отремонтированы 110 домов. В Калининградской области возбуждено уголовное дело из-за растраты более 9,1 млн рублей. По мнению главы ЛДПР, увеличение штрафов соразмерно ущербу и персональная ответственность приведут в чувства руководителей региональных операторов.

Ранее Слуцкий заявил, что срок расселения граждан из аварийного жилья необходимо законодательно ограничить тремя годами. Он отметил, что почти 1,5 млн человек в России находятся в опасности, проживая в непригодных домах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

