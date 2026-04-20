В Югре поймали опасного «положенца»

В Югре задержали криминального авторитета с зоной влияния в Пыть-Яхе и Радужном

Полицейские Югры пресекли деятельность 40-летнего жителя Пыть-Яха, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе МВД России. Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои, по оперативным данным, получил криминальный статус «положенца» в 2018 году.

В пресс-службе уточнили, что зона его влияния распространялась на Пыть-Ях и Радужный. Он осуществлял контроль и покровительство над лицами с преступной идеологией, а также лично участвовал в разрешении конфликтов между ними.

При обыске у фигуранта изъяли шесть мобильных телефонов, планшет, роутер, блокнот с записями и предмет, похожий на автомат Калашникова. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы.

Ранее Оренбургский областной суд приговорил криминального авторитета Сергея Корчагина (Корчагу) к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,5 млн рублей. Лидера ОПГ «Корчаги» признали виновным в серии убийств. Его соучастник Василий Саввон получил 16 лет лишения свободы.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

