Путин и Трамп решили покончить с конфликтами и наказать Украину с Европой

Путин и Трамп решили покончить с конфликтами и наказать Украину с Европой

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент России заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а также выразил главе США поддержку в связи с покушением и рассказал о террористических атаках Украины на гражданские объекты. Какое значение имеет разговор Путина и Трампа для мировой политики и почему глава США спутал Украину и Иран — в материале NEWS.ru.

Каким был разговор Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер. Этот созвон стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале прошлого года. Нынешняя беседа состоялась по инициативе России.

«Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы», — рассказал Ушаков.

Трамп выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса. Путин в разговоре также подчеркнул, что РФ продолжает удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.

По словам Ушакова, российский лидер обратил внимание Трампа на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Он вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.

Кроме того, Путин выразил Трампу слова поддержки в связи с недавним покушением и подчеркнул неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия.

Главы государств обсудили и ситуацию вокруг Ирана.

«Президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям. И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», — сказал Ушаков.

Оговорки по Фрейду на брифинге Трампа

На брифинге для журналистов по результатам разговора Трамп заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Причем свое заявление лидер США проиллюстрировал словами, которые обычно говорит в отношении Ирана.

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости. <...> У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <...> Все их [военные] самолеты сбиты», — сказал Трамп.

Американский президент также выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он сказал журналистам о желании российского лидера завершить конфликт.

«У нас состоялся очень хороший разговор. <...> Я думаю, что он хотел бы урегулирования, вот что я могу сказать. И это хорошо», — сказал Трамп. При этом он отметил, что Путину мешают заключить мир.

«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку некоторое время назад; я думаю, что „некоторые люди“ мешали ему заключить сделку», — сказал глава Белого дома, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Кого Трамп винит в помехах завершению конфликта на Украине

Загадка этих замечаний Трампа раскрывается просто, сказал NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Либо он имеет в виду конкретно Зеленского, либо он имеет в виду Европейский союз. Но, скорее всего, коллективный Запад в лице Европы и Зеленского, для которых завершить конфликт сейчас на Украине — фактически самоубийство. Если конфликт сегодня каким-то чудом завершится, у Зеленского нет никакого политического будущего. Ему и коррупцию припомнят, и массу ошибочных решений. Понятно, что и популярность у него сейчас на нуле на Украине», — пояснил Ткаченко.

По его словам, для ЕС заключение мира на Украине будет фактически потерей уникального игрока — Украины, которая за европейские интересы проливает кровь. И, кроме того, за последние четыре года европейская элита так повязала в коррупционных связях и сделках с Украиной, что сейчас завершение конфликта немедленно обернется очередным коррупционным скандалом, который они хотят отсрочить в надежде на то, что вопрос перестанет быть настолько острым, пояснил Ткаченко.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что Россия была близка к завершению конфликта весной 2022 года.

«Переговоры в рамках Стамбула-1 сорвались по указке тогдашнего премьера Великобритании, действовавшего в союзе в администрацией Байдена в целях нанесения стратегического поражения нашей стране. У нынешней администрации президента США Трампа другие подходы. Американская сторона по-прежнему готова оказывать содействие завершению боевых действий на Украине и не снимает этот вопрос со своей внешнеполитической повестки. Мы за это благодарны Вашингтону», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата Госдумы Юрия Афонина, оговорка об Украине на примере Ирана — не такая уж большая ошибка Трампа.

«Оговорившись, Трамп тем не менее сказал чистую правду: украинский флот давно на дне. Есть и гораздо более серьезные признаки поражения Киева — огромные людские потери, бегство значительной части населения в Европу, тотальная зависимость экономики от внешних подачек», — сказал Афонин NEWS.ru.

Какое значение имеет разговор Путина и Трампа

По словам Слуцкого, новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений.

«Безусловно важно, что в центре обсуждения была проблематика украинского урегулирования, несмотря на обострение в зоне Персидского залива. А также тот факт, что оба лидера высказали схожие оценки действиям режима Зеленского, который ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейской партии войны», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что Путин «предельно четко» обозначил неизменность позиции по достижению целей СВО, но при этом готовность к завершению конфликта переговорным путем.

«Будем надеяться, что этот разговор придаст импульс мирному процессу, а США смогут оказать влияние на Зеленского в этом вопросе», — добавил Слуцкий.

После того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Россию и провел долгие переговоры с Владимиром Путиным, следовало ожидать именно такого контакта России и Соединенных Штатов, считает Ткаченко.

«Дело в том, что, похоже, в ходе переговоров между Ираном и Россией удалось согласовать условия возможного завершения конфликта, которые устраивают и Российскую Федерацию, и Иран, и при этом позволяют „сохранить лицо“ Трампу. Скорее всего, речь идет о том, чтобы Россия на каких-то условиях приняла на своей территории обогащенный уран из Ирана. Мне представляется, что это был основной предмет переговоров Путина и Трампа», — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что значение разговора президентов имеет действительно планетарный характер, так как сейчас конфликт в Персидском заливе приобрел глобальные масштабы, в него вовлечены ключевые игроки в мировой политике: США, Китай, Индия, Россия, Европейский союз.

В свою очередь Афонин отметил, что разговор Путина и Трампа способен двинуть вперед урегулирование сразу двух конфликтов — и украинского, и иранского.

«Закономерно, что этот разговор состоялся именно сейчас: Трамп не смог достичь своих целей в Иране с помощью оружия. Теперь он надеется, что Россия поможет ему как-то договориться с иранским руководством. Кроме того, Трампу очень нужно продемонстрировать нации хоть какие-то успехи. Подойдет урегулирование украинского конфликта, ведь он не раз обещал это сделать. Россия же давно заявила о своем стремлении к миру, нам просто пришлось подождать два месяца, пока у Трампа появится острое желание переключиться с ближневосточных дел на что-то другое», — заключил Афонин.

