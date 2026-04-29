29 апреля 2026 в 22:30

«Сравнительно скоро»: Трамп раскрыл детали решения по конфликту на Украине

Трамп заявил о возможности скорого решения по украинскому кризису

Решение по украинскому кризису может быть найдено относительно скоро, заявил президент США Дональд Трамп. Он озвучил эту оценку в ходе общения с журналистами, комментируя итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Белого дома.

Лидер РФ и Трамп провели телефонный разговор в среду, 29 апреля, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер.

Ранее президент России в ходе беседы заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, сообщил Ушаков. По словам помощника Путина, глава Белого дома поддержал эту инициативу и выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса.

До этого Ушаков заявил: российский лидер в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Владимир Путин вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Захарова рассказала, какие последствия ждут мир из-за развития ИИ на Западе
Путин высказался о выборах лидера в Чечне
Экс-тренер «Спартака» оценил прогресс Сафонова во Франции
Путин указал, с какого региона россиянам нужно брать пример по рождаемости
«Истинное удовольствие»: Мамаев о матче ПСЖ — «Бавария»
Путин заявил об участии более 71 тыс. чеченцев в СВО
Путин поблагодарил Кадырова и чеченцев за вклад в СВО
Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС
Цена на нефть Brent резко выросла впервые с 2022 года
Трамп предложил Путину сделать одно действие в отношении Украины
Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

