«Сравнительно скоро»: Трамп раскрыл детали решения по конфликту на Украине Трамп заявил о возможности скорого решения по украинскому кризису

Решение по украинскому кризису может быть найдено относительно скоро, заявил президент США Дональд Трамп. Он озвучил эту оценку в ходе общения с журналистами, комментируя итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Белого дома.

Лидер РФ и Трамп провели телефонный разговор в среду, 29 апреля, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер.

Ранее президент России в ходе беседы заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, сообщил Ушаков. По словам помощника Путина, глава Белого дома поддержал эту инициативу и выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса.

До этого Ушаков заявил: российский лидер в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Владимир Путин вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.