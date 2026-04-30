Путин похвалил участников СВО из Дагестана

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой отметил выдающиеся успехи бойцов из республики в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что местные жители традиционно демонстрируют мужество и крепость духа при защите интересов страны.

Как всегда дагестанцы показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину и всю Россию, — подчеркнул российский лидер.

В ходе беседы президент также заявил о необходимости активного привлечения ветеранов боевых действий к работе в органах власти на всех уровнях. Путин особо выделил их преданность Отечеству и готовность к выполнению самых сложных задач.

Ранее президент РФ выразил благодарность участникам спецоперации из числа коренных малочисленных народов за преданную службу Родине. На встрече с представителями малых народностей на марафоне «Знание.Первые» он подчеркнул, что сегодня мужчины и женщины этих этносов плечом к плечу с другими народами защищают интересы общего Отечества.