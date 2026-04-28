Ветеран СВО спас семью из огня ценой жизни Ветеран СВО спас жену и четверых детей из пожара в Новосибирской области

Ветеран СВО Сергей Кожевников ценой своей жизни спас из пожара жену и четверых детей в возрасте от двух до 14 лет в селе Сосновка Искитимского района Новосибирской области, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО. Трагедия произошла днем 26 апреля.

В Новосибирской области участник Ассоциации ветеранов СВО Сергей Кожевников ценой своей жизни спас семью при пожаре. <...> Большая утрата для нашего ветеранского сообщества, — указали в ассоциации.

Как рассказали товарищи, Кожевников, вернувшись с СВО, стал многодетным отцом. В ассоциации он занимался с трудными подростками. В частности, он проводил патриотические мероприятия и встречи в детской колонии, а также активно работал со школами и образовательными учреждениями своего района.

Сразу после трагедии ветераны начали помогать семье товарища. Они собрали вещи первой необходимости и организовали сбор средств.

