24 апреля 2026 в 05:20

В России может появиться новая льгота для участников СВО

Глава ВР Резяпов призвал наделить бойцов СВО скидкой 50% на полеты в отпуск

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Авиаперелеты необходимо включить в перечень федеральных льгот для участников СВО и ветеранов боевых действий, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, соответствующие обращения организация направила в Госдуму, Росавиацию и Минтранс РФ.

Предлагаем включить ветеранов боевых действий в перечень категорий, имеющих право на субсидированные авиабилеты. Надо установить квоту в 5% мест на субсидируемых рейсах для ветеранов боевых действий и участников СВО без возрастных ограничений. Закрепить в ФЗ «О ветеранах» компенсацию 50% стоимости авиаперелета к месту отпуска (один раз в год) и 100% стоимости к месту лечения по медицинским показаниям, — отметил Резяпов.

Он также призвал уравнять в правах на проезд обладателей удостоверения ветерана боевых действий и участников СВО со справкой по форме постановления № 1354. По его словам, также необходимо внедрить ветеранский перевозочный документ в личном кабинете на портале «Госуслуги», а при онлайн-покупке билета стоимость должна автоматически снижаться в пределах ежегодного государственного лимита.

Авиаперевозчикам, предоставляющим скидку не менее 25% для участников СВО и ветеранов боевых действий, предоставлять приоритетное право на получение государственных субсидий по программам региональных перевозок. Ветераны, выполнявшие задачи вдали от дома, должны иметь возможность быстро добираться к месту лечения и к семьям, не переплачивая за билеты, — подытожил Резяпов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, смогут однократно подать заявление на социальные услуги и выплаты. По его словам, помощь будет оказана с первого числа следующего месяца после подачи заявки.

Дмитрий Новиков
Д. Новиков
