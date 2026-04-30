Вейпы с изображением фруктов и мультгероев станут вне закона

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним

В России утвердили обновленный ГОСТ для вейпов, который устанавливает срок годности продукции, ограничивает объем жидкости и запрещает использовать мультипликационных героев в оформлении упаковки, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, которые приводит ТАСС, предупреждающие надписи теперь должны занимать не менее трети от площади упаковки.

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. <...> Именно продавцы вейпов часто манипулируют детьми, размещая там фрукты или мультгероев. На упаковке и в дизайне самих вейпов нельзя будет использовать не только анимационных, но и вымышленных героев. И сами устройства изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков, — сказал Метелев.

Он уточнил, что устанавливаются лимиты по объему жидкости: для картриджей — не более 2 мл, для одноразовых электронных устройств — до 10 мл, а для флаконов с жидкостью для заправки — максимум 30 мл. При этом предельный срок годности продукции определен в два года.

Ранее стало известно, что в России начал действовать ГОСТ на услуги ногтевого сервиса. Новые требования вступили в силу 30 апреля. В нем указано и время для проведения разных видов маникюра или педикюра. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
