Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 16:19

В России может появиться цифровой профиль молодого человека

Цифровой профиль молодого человека планируют создать на портале «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить новый сервис, который будет представлять собой цифровой профиль молодого человека, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Этот профиль объединит данные о социальной, профессиональной и образовательной жизни молодежи.

Метелев подчеркнул важность цифровой трансформации, которая должна быть ориентирована на пользователя и сопровождать его с самого раннего возраста. Он отметил, что в различных сферах уже существуют свои цифровые решения, задача заключается в объединении этих данных в единый профиль, который отразит полную картину жизни молодого человека.

По словам депутата, жизненный путь человека начинается с детского сада и школы, проходит через вуз, трудовую деятельность, службу, волонтерство и создание семьи. Он добавил, что необходимо создать сквозную цифровую инфраструктуру, которая будет поддерживать человека на каждом этапе его жизни. Метелев также отметил, что данные не должны обнуляться после достижения 35 лет — они должны продолжать способствовать развитию личности.

В пресс-службе комитета уточнили, что над созданием цифрового профиля работает межведомственная группа. Метелев отметил, что такая инфраструктура позволит автоматически обновлять данные профиля при изменении места учебы или работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил создание на портале «Госуслуги» раздела «Россия — страна возможностей». Блок посвятят проектам и программам одноименной организации.

Госдума
Госуслуги
молодые люди
Артем Метелев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянске умер артист местного ВИА «Стожары»
Более 10 тысяч крымчан остались без света из-за аномальной жары
В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая
Билеты всех категорий раскупили на VK Fest в Москве
В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России
В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем
ОЗХО обвинили в молчании после применения ВСУ химоружия
«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы
Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда
Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца
Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам
50 танков, 50 тысяч солдат: ВСУ готовят новое вторжение в РФ, чем ответим
«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО
«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе
«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой
Раскрыта дата прощания с режиссером Карой
Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал
Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве
Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.