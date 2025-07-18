В России может появиться цифровой профиль молодого человека

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить новый сервис, который будет представлять собой цифровой профиль молодого человека, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Этот профиль объединит данные о социальной, профессиональной и образовательной жизни молодежи.

Метелев подчеркнул важность цифровой трансформации, которая должна быть ориентирована на пользователя и сопровождать его с самого раннего возраста. Он отметил, что в различных сферах уже существуют свои цифровые решения, задача заключается в объединении этих данных в единый профиль, который отразит полную картину жизни молодого человека.

По словам депутата, жизненный путь человека начинается с детского сада и школы, проходит через вуз, трудовую деятельность, службу, волонтерство и создание семьи. Он добавил, что необходимо создать сквозную цифровую инфраструктуру, которая будет поддерживать человека на каждом этапе его жизни. Метелев также отметил, что данные не должны обнуляться после достижения 35 лет — они должны продолжать способствовать развитию личности.

В пресс-службе комитета уточнили, что над созданием цифрового профиля работает межведомственная группа. Метелев отметил, что такая инфраструктура позволит автоматически обновлять данные профиля при изменении места учебы или работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил создание на портале «Госуслуги» раздела «Россия — страна возможностей». Блок посвятят проектам и программам одноименной организации.