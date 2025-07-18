Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 18:56

В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Смоленске прохожие вмешались, когда мужчина напал с ножом на свою бывшую сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СК по Смоленской области. Женщина пострадала, но выжила благодаря оперативной помощи очевидцев и медиков.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Инцидент случился 16 июля в подъезде на улице Лавочкина. Во время ссоры мужчина нанес женщине не менее пяти ножевых ранений: в грудь, шею и бедро. Прохожие услышали крики и вмешались, задержав нападавшего. Затем они вызвали скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу.

Мужчину задержали. Следователи готовят ходатайство об аресте.

Ранее в Курганской области задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он из ревности запер сожительницу и двух ее друзей в бытовке, поджег помещение и избил монтировкой при попытке побега.

Женщина и один мужчина погибли, второй пострадавший спасся. Подозреваемый два дня скрывался. Позже его задержали. Мужчина признал вину.

покушения
прохожие
Смоленская область
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о настрое на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.