В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины

В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины

В Смоленске прохожие вмешались, когда мужчина напал с ножом на свою бывшую сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СК по Смоленской области. Женщина пострадала, но выжила благодаря оперативной помощи очевидцев и медиков.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Инцидент случился 16 июля в подъезде на улице Лавочкина. Во время ссоры мужчина нанес женщине не менее пяти ножевых ранений: в грудь, шею и бедро. Прохожие услышали крики и вмешались, задержав нападавшего. Затем они вызвали скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу.

Мужчину задержали. Следователи готовят ходатайство об аресте.

Ранее в Курганской области задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он из ревности запер сожительницу и двух ее друзей в бытовке, поджег помещение и избил монтировкой при попытке побега.

Женщина и один мужчина погибли, второй пострадавший спасся. Подозреваемый два дня скрывался. Позже его задержали. Мужчина признал вину.