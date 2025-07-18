Ревнивец заживо сжег возлюбленную с друзьями в вагончике

В Курганской области задержан 52-летний житель села Пичугино, подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, сообщает СУ СК России по региону. По данным следствия, мужчина запер в бытовке свою сожительницу с двумя друзьями, поджег помещение и скрылся.

В настоящее время с ним работает следователь. Мужчина дал признательные показания, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Преступление произошло после полуночи 16 июля. Следствие установило, что мужчина приревновал друзей к своей возлюбленной. Он запер их в вагончике, а когда те попытались выбраться через окно — избил монтировкой. Затем преступник бросил внутрь емкость с горючим и поджег помещение. С места происшествия он уехал на личном автомобиле, позже бросил его в лесу и двое суток скрывался.

Женщина и один из мужчин погибли. Третий пострадавший сумел выбраться из горящего строения. Ему была оказана медицинская помощь. Он уже дал подробные показания.

Ранее в Находке мужчина пытался поджечь хирургический корпус местной больницы, где находились пациенты: 35-летний злоумышленник сначала вылил горючую жидкость на крыльцо, поджег его и скрылся. Персонал оперативно потушил возгорание, а полиция задержала подозреваемого, когда он вернулся на место преступления.