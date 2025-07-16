Россиянин поджег больницу и вернулся на место преступления Мужчина задержан за поджег больницы с пациентами в Находке

Житель Находки попытался поджечь местную больницу, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В этот момент внутри здания находилось несколько десятков пациентов. Никто не пострадал.

Около часа ночи 35-летний Вячеслав Ц. подошел к хирургическому корпусу Находкинской больницы, вылил на крыльцо горючую жидкость из канистры и поджег ее. После этого мужчина ушел.

Сотрудникам больницы удалось потушить пожар своими силами. Вскоре на место ЧП приехали сотрудники полиции и пожарные. Вернулся на место преступления и сам поджигатель. Его сразу же опознали по камерам видеонаблюдения и задержали.

Ранее мужчина забрался в дом бывшей девушки в Новой Москве и устроил взрыв. При этом он сам пострадал и был госпитализирован. Инцидент произошел в Троицком административном округе. 29-летний житель Саратовской области проник в частный дом, разбив окно. Вскоре после этого в жилище прогремел сильный взрыв. Пострадавшего отвезли в больницу. Выяснилось, что он находился в розыске из-за ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью.