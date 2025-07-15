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15 июля 2025 в 18:10

Мужчина подорвал дом своей бывшей девушки и сам пострадал

В Новой Москве мужчина незаконно проник в дом своей экс-девушки и устроил взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина забрался в дом бывшей девушки в Новой Москве и устроил взрыв, сообщает MK.RU. При этом он сам пострадал и был госпитализирован.

Инцидент произошел в Троицком административном округе. 29-летний житель Саратовской области проник в частный дом, разбив окно. Вскоре после этого в жилище прогремел сильный взрыв. Пострадавшего отвезли в больницу. Выяснилось, что он находился в розыске из-за ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью.

Ранее суд приговорил жителя Башкирии к 12 годам строгого режима за сожжение своей жены. Преступление было совершено в январе 2024 года, супруги поссорились из-за вопроса о выделении долей в доме детям. Отмечается, что отец семейства впал в ярость, проткнул бытовой газовый баллон, поджег газ и направил его на жену. Женщина получила ожоги 95% поверхности тела ине выжила.

До этого лучший бомбардир в истории липецкого футбола Геннадий Коркин сгорел заживо, пытаясь избавиться от змей на своем участке. По совету одного из соседей он разбросал вату по участку и поджег. Однако огонь перекинулся на дом. Подоспевшие на место ЧП медики диагностировали у него ожоги 79% тела. Мужчина умер в реанимации.

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