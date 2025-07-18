«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи Трамп назвал кучей мусора WSJ после публикации о нем и Эпштейне

Американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на издание The Wall Street Journal, написав гневный пост в социальной сети The Truth Social. Поводом для нападок на газету стала публикация о якобы отправке президентом США «непристойного» рисунка скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Я с нетерпением жду, когда Руперт Мердок (владелец холдинга, в который входит WSJ — NEWS.ru) даст показания по моему иску против него и его «кучи мусора» — газеты The Wall Street Journal, — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что руководство The Wall Street Journal получило уведомление о возможном судебном иске со стороны Трампа из-за этой публикации. По словам американского лидера, статья об отправленном им Эпштейну рисунке является ложью.

Также президент США усомнился в наличии у членов Демократической партии неопровержимых доказательств по делу миллиардера. По его мнению, демократы бы непременно бы воспользовались некими уликами, которые были в их распоряжении четыре года, если бы они действительно существовали.