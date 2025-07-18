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18 июля 2025 в 06:33

Трамп пригрозил американской газете за статью по делу Эпштейна

Трамп пригрозил WSJ судебным иском за статью об открытке для Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Руководство и владельцы газеты Wall Street Journal были предупреждены о возможном судебном иске за диффамацию, заявил в Social Truth президент США Дональд Трамп. Это касалось публикации истории о якобы направленном американским политиком 20 лет назад поздравлении финансисту Джеффри Эпштейну, которого позже обвинили в торговле людьми.

Газета утверждает, что Трамп подарил Эпштейну на 50-летие непристойный рисунок, который якобы находится в альбоме, составленном подругой Эпштейна Гилейн Максвелл. В альбоме содержатся стихи, фотографии и поздравления от различных бизнесменов, ученых и близких людей Эпштейна.

Трамп предупредил Wall Street Journal и владельца холдинга Руперта Мердока о том, что публикация данного письма является ложью. По его словам, в случае выхода материала в свет против издания будет подан иск. Также, по словам Трампа, Мердок заверил, что «позаботится об этом».

Ранее Трамп также заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.

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Джеффри Эпштейн
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