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18 июля 2025 в 18:42

Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом

Российская авиация ударила ФАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ с личным составом

ВКС РФ ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация поразила авиабомбой ФАБ-1500 пункт временной дислокации ВСУ в районе села Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава.

Пункт временной дислокации подразделения 25-й овдбр ВСУ в районе населенного пункта Родинское в ДНР уничтожен авиабомбой ФАБ-1500. Удар нанесен в момент наибольшего скопления личного состава, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что также был поражен вражеский пункт управления БПЛА в районе Ольговки в Херсонской области. По позиции ударили легкой многоцелевой управляемой ракетой класса «воздух-поверхность».

На прикрепленном к публикации видео запечатлены оба момента. На кадрах видно, как после удара населенный пункт в ДНР озаряет огненная вспышка, а затем начинает подниматься высокий столб белого дыма. На втором ролике зафиксирован прилет по многоквартирному дому, в результате которого улицу застилает облаком пыли и дыма.

Ранее Минобороны сообщало, что только за прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области.
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