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18 июля 2025 в 18:38

Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады

Канадский солдат получил ранение в ходе обучения военных ВСУ в Польше

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащий из Канады получил ранение в Польше в ходе обучения солдат украинской армии, передает издание Dziennik.pl. Инцидент произошел на полигоне вблизи Бжега. Пострадавшего военного транспортировали посредством вертолета в госпиталь, расположенный в Семяновицах.

На полигоне под Бжегом (Опольское) во время учений был ранен солдат из Канады. Раненый доставлен вертолетом в госпиталь в Семяновицах, — говорится в сообщении.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил о катастрофических кадровых проблемах у ВСУ, о чем говорит большое количество зарубежных наемников и инструкторов в рядах новейшего подразделения украинской армии. По его словам, это формирование будет разбито в первом же сражении с ВС России. Это подразделение разделит незавидную судьбу других элитных дивизий ВСУ, которые проходили обучение в странах из состава НАТО, многие из которых развалились еще до того, как приехали на фронт, так как бойцы попросту разбежались, добавил эксперт.

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