Новейшее подразделение Вооруженных сил Украины будет уничтожено уже в первом бою, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, большое количество иностранных наемников и инструкторов в этом формировании свидетельствует о катастрофической нехватке резервов у украинского командования.

В новом подразделении ВСУ находится большое количество иностранных наемников, инструкторов. Это говорит о том, что у Киева совсем все плохо с резервами, раз они это подразделение бросили на убой в самое неподходящее время, когда наши подразделения наступают, и им нечем затыкать дыры. Они бросают уже последние резервы, которые у них есть. Я думаю, что это подразделение ждет бесславный конец после первых реальных боестолкновений, которые, я думаю, будут в ближайшее время, — пояснил Липовой.

Он добавил, что судьба нового подразделения будет такой же, как и у других элитных формирований ВСУ, обученных в странах НАТО. Генерал отметил, что многие из них разваливались еще до прибытия на фронт.

Я думаю, что это новое подразделение ВСУ ждет такая же участь, как и все другие хваленые дивизии, которые проходили обучение в учебных центрах НАТО на территории Европы. Они разбегались, начиная с территории Европы, не доезжая до линии боевого соприкосновения. Их бесславный конец уже был заранее предрешен, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР МО Украины «Ринос груп» (Rhinos Group), которое имеет на вооружении роботизированные комплексы. Подразделение действует в окрестностях Алексеевки.