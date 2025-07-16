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16 июля 2025 в 08:07

Спецподразделение ГУР Украины с роботами перебросили под Сумы

ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы спецподразделение ГУР «Ринос груп» с роботами

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР МО Украины «Ринос груп» (Rhinos Group), которое имеет на вооружении роботизированные комплексы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его словам, подразделение действует в окрестностях Алексеевки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР «Ринос груп», которое ранее не участвовало в боевых действиях. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа, — заявил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что в районе Яблоновки Сумской области был полностью ликвидирован личный состав танковой роты ВСУ. В операции по уничтожению противника принимали участие российские военные группировки «Север». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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