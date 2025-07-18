Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ выразил настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке, — сказано в сообщении.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, особое внимание уделив обострению в Сирии. Лидеры выразили обеспокоенность всплеском насилия в регионе и сошлись во мнении, что конфликт нужно решать мирным путем — через диалог и поиск компромисса между всеми группами внутри страны. Также главы государств подчеркнули, что суверенитет и целостность Сирии должны сохраняться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он поручил Рустему Умерову, ставшему новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны, активизировать переговорный процесс. По словам главы государства, выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле по-прежнему продолжается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что поручение Зеленского активизировать переговорный процесс — позитивный сигнал. По его словам, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.