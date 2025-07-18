Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 18:39

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ выразил настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке, — сказано в сообщении.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, особое внимание уделив обострению в Сирии. Лидеры выразили обеспокоенность всплеском насилия в регионе и сошлись во мнении, что конфликт нужно решать мирным путем — через диалог и поиск компромисса между всеми группами внутри страны. Также главы государств подчеркнули, что суверенитет и целостность Сирии должны сохраняться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он поручил Рустему Умерову, ставшему новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны, активизировать переговорный процесс. По словам главы государства, выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле по-прежнему продолжается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что поручение Зеленского активизировать переговорный процесс — позитивный сигнал. По его словам, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.

Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
переговоры
Турция
Украина
Стамбул
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о настрое на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.