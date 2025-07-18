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18 июля 2025 в 18:24

«Хоть пахнут хорошо»: в России оценили траты правительства ФРГ на макияж

Военкор Коц раскритиковал траты правительства Германии на макияж министров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Огромные траты правительства Германии на макияж и стилистов для членов кабмина характеризуют немецких политиков как не самых умных людей, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В то же время он с иронией отметил, что по крайней мере они хорошо следили за собой.

Не самые умные и выдающиеся, конечно, политики. Зато хоть ухоженные и пахнут хорошо. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому же за три с половиной года стилисты так и не додумались подогнать дезодорант и свежую футболку. За что только зарплату получают?написал Коц.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с 2022 года потратило порядка €590 тысяч (около 53 млн рублей) бюджетных денег на макияж и стилистов. Дороже всего обходились косметические услуги экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок — €20 849 (около 1,9 млн рублей).

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что немцы испытывают страх из-за возможной войны с Россией. Политик отметил, что понимает эти страхи, хотя сам их не разделяет. Кроме того, он объявил о возможном возврате к призывной системе. По его словам, страна должна ускорить подготовку к потенциальному конфликту, несмотря на имеющиеся финансовые трудности.

Александр Коц
Германия
министры
макияж
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