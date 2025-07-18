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18 июля 2025 в 14:30

Названа неожиданная сумма, которую правительство Германии тратило на макияж

Bild: правительство Шольца потратило €590 тысяч на макияж и стилистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с 2022 года потратило порядка €590 тысяч (около 53 млн рублей) бюджетных денег на макияж и стилистов, сообщает немецкая газета Bild. Дороже всего обходились косметические услуги экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Экс-министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась на вершине — €20 849 (около 1,9 млн рублей. — NEWS.ru). Это значит: каждый день €248 (около 22 тысяч рублей. — NEWS.ru) только на макияж. Старый канцлер Олаф Шольц напудрил щеку на €13 тысяч (около 1,1 млн рублей. — NEWS.ru), — говорится в материале.

Третье место в списке трат денег налогоплательщиков на макияж заняла бывший министр по делам семьи Лиза Паус. Она с 2022 года потратила на стилистов €4287 (около 390 тысяч рублей).

Ранее нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что немцы испытывают страх из-за возможной войны с Россией. Политик отметил, что понимает эти страхи, хотя сам их не разделяет. Кроме того, он объявил о возможном возврате к призывной системе. По его словам, страна должна ускорить подготовку к потенциальному конфликту, несмотря на имеющиеся финансовые трудности.

Европа
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