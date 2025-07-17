Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Мобилизованный курсант воинской части А3321 на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области расстрелял трех сержантов, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. Он уточнил, что двое погибли. По данным экс-депутата, курсант еще при поступлении в часть открыто говорил, что не хочет служить и планировал уехать в Россию еще в 2022 году.

Курсант воинской части А3321, солдат Кошель Б. Е., по пока не установленным причинам схватил автомат АКМ-74, привел его в боевое положение и открыл огонь по своим сослуживцам, — отметил Мосийчук.

Стрельба началась в тот момент, когда бойцы по двое выходили на огневой рубеж. Кошель неожиданно развернулся и выпустил очередь в спину своим наставникам. Один из убитых не был с ним знаком — он просто пришел помочь на занятиях. По словам очевидцев, курсант сделал каждому из них контрольный выстрел в голову.

Ранее суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Илью Казанцева, который обвиняется в убийстве своего командира — 24-летнего Ивана Селина. По информации СМИ, трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рязанской области. При осмотре снаряжения разбившегося Селина специалисты установили, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись. Это произошло из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта.