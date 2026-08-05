Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 августа 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 августа 2026 года

5 августа — 217-й день года. Это время полевых работ, пирогов с малиной и пьяных курсантов. Какие традиции связаны с датой 5 августа? Какой праздник отмечают в России и других уголках света? Рассказываем в нашем материале.

Праздники 5 августа 2026 года

В России 5 августа — праздник, известный как День курсанта. Дата выбрана неслучайно. Дело в том, что именно в начале августа военно-учебные заведения публикуют результаты вступительных экзаменов. А Министерство обороны, в свою очередь, издает приказ о зачислении первокурсников. Естественно, такое радостное событие отмечают на широкую ногу. Отсюда и второе, неофициальное название праздника — День пьяного курсанта.

На этом праздники 5 августа 2026 года не заканчиваются. Во всем мире отмечают Международный день светофора. Именно 5 августа 1914 года в Штатах был установлен первый автоматический (тогда еще двухцветный) светофор. Однако разработка светофоров началась намного раньше, в XIX веке. Так, в 1868 году в Лондоне установили ручной аппарат регулировки движения. А вот в СССР светофоры появились только в 1930 году. Они были установлены в Ленинграде.

5 августа — День светофора Фото: Shutterstock/FOTODOM

В числе других праздников 5 августа 2026 года:

Исламский день прав человека в Иране;

День Африканской Богоматери в Испании;

День органов финансовых расследований в Белоруссии;

День устриц в США и не только.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери — православный праздник 5 августа

5 августа — праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери. Лик считается чудотворным и почитается как православными, так и католиками. С 1559 года он хранится в Успенской Почаевской лавре.

Православная церковь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным чудом Почаевского образа считается избавление от турецкой осады. В июле 1675 года вражеская армия осадила обитель, в которой крылись как монахи, так и миряне. Верующие обратились к Божией Матери за защитой. И тогда над лаврой воссиял образ Богородицы. Захватчики, испуганные божественным знамением, обратились в бегство. Это случилось 23 июля, или 5 августа по новому стилю.

Сегодня к Почаевской Божией Матери обращаются за:

заступничеством;

помощью в трудных жизненных ситуаций;

исцелением недугов (физических и душевных);

наставлениями и укреплением веры.

Пречистую Деву молят о ниспослании счастливого брака, здоровых детей, а также о защите семьи от различных бед.

Трофим Бессонник — народный праздник 5 августа в России

Теперь пришла пора обратиться к народному календарю. В России 5 августа — праздник Трофима Бессонника. Церковь вспоминает мученика Трофима, жившего на рубеже III–IV веков и пострадавшего за веру. Праздник выпадает на разгар страды — косьбы, жатвы и уборки хлеба. Отсюда и название Бессонник: при таком количестве работы отдыхать попросту некогда.

5 августа — Трофим Бессонник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник 5 августа также известен как Калинки-малинки. А все потому, что к началу августа созревает большая часть ягод. Пришло время для сбора урожая, приготовления пирогов, компотов, варений и других лакомств.

Приметы на 5 августа: что можно и нельзя делать

5 августа 2026 года не стоит предаваться лени. Это считается плохой приметой. По этой же причине запрещается долго спать. Неспроста на Руси говорили: «Долго спать — добра не видать».

Существуют и другие запреты, связанные с Днем Трофима Бессонника. По поверью, в праздник нельзя:

ходить в лес в одиночку (это касается неженатых мужчин) — можно встретиться с русалкой;

работать в полдень — можно столкнуться с духами-полудницами;

рубить калину — к горю;

скупиться, отказывать в помощи — к проблемам с финансами;

угощать кого-либо свежим вареньем — заготовка испортится.

На Трофима стоит умыться водой, смешанной с соком калины. Если верить приметам, так можно привлечь красоту и молодость. А еще можно без страха приниматься за любые начинания: дела пойдут в гору.

Нельзя не сказать и про погодные приметы. Вечерний туман на Трофима сулит скорую жару. Звездное небо пророчит дождь, а красный закат — сильные ветра. Если же день выдался прохладным, то тепла можно не ждать до середины сентября.

Приметы на 5 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты о 5 августа

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 5 августа. Теперь стоит поговорить о событиях, благодаря которым эта дата вошла в историю. Вот некоторые из них:

1699 год — под руководством Петра I состоялся первый парад флота Российской империи;

1924 год — на пути сошел Щ-ЭЛ-1 — первый тепловоз в СССР и по совместительству первый в мире тепловоз с тележечным экипажем;

1963 год — СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосферном, космическом и подводном пространствах;

1973 год — началась космическая миссия «Марс-6» (СССР), в рамках которой были получены первые данные о химическом составе марсианской атмосферы.

5 августа появились на свет астронавт и первый человек на Луне Нил Армстронг, космонавт и Герой СССР Леонид Кизим, лучший игрок мини-футбола XX века Константин Еременко, пловчиха и многократная чемпионка Федерика Пеллегрини и другие знаменитости.

Именины 5 августа

И напоследок приведем список именинников. Согласно святцам, день ангела справляют:

Трофим;

Анна;

Виталий;

Андрей;

Аполлон;

Федор.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 5 августа 2026 года. Если верить приметам, его стоит провести в работе. Тем более что любые начинания в этот день принесут желанные результаты.

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