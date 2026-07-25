26 июля — Собор архангела Гавриила: ангел Благой Вести

В православном церковном календаре день памяти архангела Гавриила занимает совершенно особое место среди праздников, посвященных небесным бесплотным силам. Собор архангела Гавриила (26 июля) — это светлая и радостная дата, которая ежегодно напоминает верующим о великом служении этого небесного вестника. Именно ему было доверено возвестить миру важную и радостную новость, навсегда изменившую ход человеческой истории. О том, как зародился этот замечательный праздник и почему он так дорог сердцу каждого православного христианина, читайте в материале NEWS.ru.

Почему установлен второй праздник в честь архангела Гавриила

Православный церковный календарь хранит в себе множество дат, которые на протяжении многих столетий посвящены прославлению небесных бесплотных сил. Архангел Гавриил в православии почитается совершенно особым образом, ведь именно этот великий архангел стал непосредственным вестником величайших и непостижимых тайн Божиих.

Самый главный и торжественный праздник в его честь отмечается 8 апреля, после светлого и радостного дня Благовещения Пресвятой Богородицы. Однако в церковном уставе существует и вторая, не менее важная дата. Летний Собор архангела Гавриила (26 июля) установлен Святой Церковью отнюдь не случайно. Этот особый день памяти архангела Гавриила исторически приурочен к знаменательному событию, которое произошло спустя многие столетия после завершения написания библейских книг.

Глубокая и поучительная история Собора архангела Гавриила самым тесным образом связана с византийским народным благочестием и с глубокой, искренней любовью простых людей к этому святому угоднику. Каждый очередной день памяти архангела Гавриила неизменно напоминает православным христианам о том, что небесные силы Божии непрестанно молятся и ходатайствуют за весь род человеческий перед Престолом Вседержителя.

Почему установлен второй праздник в честь архангела Гавриила Фото: Shutterstock/FOTODOM

Освящение храма в Константинополе в XVII веке

История Собора архангела Гавриила, который Церковь воспоминает в последних числах июля, восходит к драматическим событиям XVII столетия, когда Константинополь, некогда блистательная столица православия, пребывал под властью османских султанов. Именно тогда была воздвигнута и освящена небольшая, но духовно значимая церковь, посвященная этому архистратигу. Событие это произвело настолько сильное впечатление на православную общину города, что было решено навеки запечатлеть его в календаре через учреждение дополнительного праздничного дня. Так Собор архангела Гавриила — 26 июля — обрел свое историческое обоснование, превратившись в благодарственное напоминание о заботе Божией, явленной через устроение святых храмов.

Освящение храма, возведенного во имя архангела Гавриила в Константинополе 26 июля в первой половине XVII века, стало событием, чей отзвук разнесся далеко за пределы греческих земель. В эпоху, когда древняя византийская столица оказалась в центре мусульманского государства, каждое церковное торжество приобретало характер духовного манифеста, свидетельствующего о несокрушимости православной веры.

Храм архангела Гавриила в Константинополе превратился в средоточие молитвенной жизни, символ твердого упования на заступничество небесного архистратига. В Константинополе Храм архангела Гавриила вселял в сердца пасомых мужество хранить неповрежденным православное исповедание и противостоять давлению иноверного окружения. Именно с этим знаменательным событием церковные историки связывают решение о введении нового празднования.

Храм архангела Гавриила в России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Храм архангела Гавриила в Константинополе был посвящен тому, кого Священное Писание именует «Божественной крепостью», и его освящение зримо свидетельствовало, что никакие земные обстоятельства не властны над силой Промысла. День памяти архангела Гавриила в летнюю пору — это не просто дата в месяцеслове, а живое доказательство того, как Церковь через созидание храмов и учреждение праздников продолжает воздавать честь небесным покровителям, сохраняя преемственность между поколениями верующих.

Архангел Гавриил в Ветхом и Новом Завете

Архангел Гавриил в православии предстает как исполнитель воли Всевышнего, возвеститель и истолкователь самых сокровенных Божественных определений. Само его имя, которое переводится с древнееврейского языка как «Божия сила» либо «Божие могущество», красноречиво указывает на возложенное на него служение.

На страницах Ветхого Завета он является пророку Даниилу, дабы вразумить его о значении пророческих видений, касающихся судеб избранного народа и времени наступления Мессианской эпохи. Этот случай демонстрирует, что архангел Гавриил призван разъяснять сокрытое, приготовляя человечество к решающей встрече с Творцом.

Церковное Предание также свидетельствует, что он посещал праведных Иоакима и Анну с известием о зачатии Пресвятой Девы и затем неизменно пребывал при Ней во дни Ее пребывания в Иерусалимском храме, оберегая Ее отроческие годы.

В новозаветную эпоху служение архангела Гавриила достигает своей высшей точки. Он является священнику Захарии внутри храмового святилища, предвозвещая рождение Иоанна Крестителя, которому уготовано стать предтечей Господа, уготовляющим Ему путь.

Наконец — и это самое главное — именно архангел Гавриил принес Деве Марии весть о будущем рождении Спасителя Иисуса Христа. Именно поэтому весенний праздник в честь архангела (8 апреля) следует за Благовещением (7 апреля). Но об этом мы еще поговорим подробнее.

Архангел Гавриил в православии есть тот, кто принес человечеству величайшую радость, и поэтому его прославление занимает исключительно важное место в церковной традиции. Его явления Иосифу Обручнику, предостерегающие от опасностей, исходящих от царя Ирода, а также укрепление Спасителя в Гефсиманском саду накануне крестных страданий — все это подтверждает его постоянное участие в осуществлении Божественного замысла о спасении мира.

Архангел Гавриил Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благовещение Пресвятой Богородицы: главная весть архангела

Абсолютной вершиной небесного служения архангела Гавриила стало то великое событие, которое навсегда изменило ход всей вселенной. Торжественная благая весть архангела Гавриила прозвучала в небольшом назаретском доме, где в глубокой молитве пребывала юная Дева Мария. Слова «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» стали радостным началом совершенно новой эпохи.

Архангел не просто передал важную информацию, он фактически принес в мир Саму Жизнь, возвестив о таинственном воплощении Сына Божия. Смирение Пресвятой Девы и Ее тихий ответ «Да будет Мне по слову твоему» стали вечным образцом совершенного послушания Воле Творца. Этот короткий, но великий диалог между небом и землей показывает, что Бог не совершает спасение человека без его свободного и осознанного согласия.

Это событие стало центром всей человеческой истории, разделив время на до и после Рождества Христова. Архангел выступил здесь как посредник, через которого Творец выразил Свою бесконечную любовь к падшему миру. Именно поэтому светлый образ вестника навсегда остался в сердце Церкви как символ радости, светлой надежды и самого начала нашего спасения.

Почитание архангела Гавриила в исламе — Джибриль

Удивительно, но фигура этого великого небесного вестника почитается не только в традиционном христианстве. Джибриль — архангел Гавриил в исламе — занимает по-настоящему центральное место в мусульманском богословии. Мусульмане твердо верят, что именно он напрямую передавал пророку Мухаммаду священные слова Корана.

Джибриль — архангел Гавриил в исламе — считается величайшим из всех ангелов, прямым носителем божественного откровения и духа истины. В исламской традиции он подробно описывается как существо невероятной красоты и мощи, имеющее множество крыльев и стоящее на самой грани между материальным и духовным мирами.

Почитание архангела Гавриила в исламе — Джибриль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на существенные различия в догматическом понимании природы откровения, сам факт признания высшей духовной силы, служащей Единому Богу, заметно сближает авраамические религии. Этот архангел символизирует неразрывную связь между Творцом и Его пророками, напоминая о том, что человечество никогда не было оставлено без небесного руководства.

Молитвы архангелу Гавриилу

Православная церковная традиция хранит в себе множество прекрасных молитвенных обращений к небесным бесплотным силам. Верующие люди регулярно прибегают к помощи архангела Гавриила в моменты сильного недоумения, когда нужно принять важное жизненное решение или когда требуется понять глубокий смысл происходящих событий.

Ему усердно молятся об:

укреплении веры;

даровании мудрости;

помощи в тяжелом обучении.

Существует прекрасная молитва, в которой верующие просят архангела истолковать сны, отогнать наваждение и наставить на путь истины. Обращаясь к нему, верующие молят не столько о материальных благах, сколько о просвещении ума и сердца. Небесный вестник всегда готов поддержать тех, кто искренне ищет Бога. Его предстательство помогает верующим сохранять чистоту помыслов и твердо стоять на пути духовного совершенствования, взирая на горние высоты, где непрестанно звучит ангельская хвала Творцу.

Ранее мы рассказали, как правильно читать молитву.