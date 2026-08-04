Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 августа 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 августа 2026 года

С начала года прошло 216 дней, а значит, на календаре 4 августа. Какой праздник отмечают в России и других уголках мира? Как связаны Мария Магдалина и сбор ягод? И кого нужно поздравить с именинами? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашей статье.

Праздники 4 августа 2026 года

4 августа 2026 года отмечают следующие праздники:

День одиноких работающих женщин — праздник придуман американкой Барбарой Пейн и учрежден, чтобы отдать должное независимым и целеустремленным карьеристкам.

День рождения шампанского — считается, что именно в начале августа 1668 года монах Пьер Периньон из Шампани изобрел знаменитый игристый напиток.

День белого вина — еще один «алкогольный» праздник, придуманный в США.

4 августа — день рождения шампанского Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День качания на качелях — история этого праздника неизвестна, однако, несмотря на это, он пользуется большой популярностью среди россиян.

День памяти Марии Магдалины — православный праздник 4 августа

4 августа — праздник поминовения равноапостольной Марии Магдалины. Святая является одной из наиболее заметных фигур Нового Завета. Согласно Священному Писанию, Мария Магдалина родилась в Галилее, с юности страдала от одержимости «семью бесами» и была исцелена Иисусом Христом.

После исцеления Мария примкнула к ученикам Спасителя и начала беззаветное служение христианству. Она присутствовала при распятии и на похоронах Иисуса Христа. Она также была одной из жен-мироносиц, первыми узревших воскресение Сына Божьего. Святая поведала о свершившемся чуде апостолам. Остаток жизни она занималась благовествованием и проповедью.

4 августа — празднование в честь Марии Магдалины Фото: Julian Kumar / GODONG/Global Look Press

Мироносицу почитают как покровительницу соцработников, фармацевтов, учителей, а также всех женщин. Ее молят об избавлении от недугов, о заступничестве, вразумлении и укреплении веры, об утешении. В народе также считается, что молитвы Марии Магдалине способны защитить от «темных сил» вроде сглаза и проклятий. Но эти суеверия расходятся с церковным учением.

Мария Ягодница — праздник 4 августа в России

В России праздник 4 августа также известен как Марьин день, или День Марии Ягодницы. Это название связано с тем, что именно к началу августа поспевают многие ягоды. А потому на Руси было принято отправляться в лес на сбор черники, смородины, брусники, голубики.

Женщины молили Марию Магдалину даровать им красоту. Они также умывались росой: считалось, что она на день приобретает целебные и омолаживающие свойства. А еще на праздник 4 августа ловили «Марьин свет»: хозяйки стирали шторы, мыли и распахивали окна, чтобы дом наполнился благодатью.

Приметы на 4 августа: что можно и чего нельзя делать

Если верить приметам, 4 августа 2026 года стоит уделить особое внимание внешности. Самое время посетить салон красоты либо устроить домашние спа-процедуры. А вот проводить весь день в трудах не рекомендуется. В том числе не стоит работать на улице: по поверью, в Марьин день особенно велик риск удара молнии.

Приметы на 4 августа Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России с праздником 4 августа связаны и другие поверья. Например, считается, что на Марию Ягодницу нельзя:

убивать мышей и крыс — в дом придет беда;

конфликтовать и сквернословить — в жизни начнется черная полоса;

работать под дождем — к несчастью.

По примете, гроза 4 августа сулит хороший сенокос. Обилие росы обещает проблемы с леном. Дождь, льющий весь день, пророчит богатый урожай фруктов. А если в лесу уродилось много опят, то осенью грибов не будет.

Кто из знаменитостей родился 4 августа

4 августа появились на свет религиозные и политические деятели, спортсмены, люди культуры. Вот некоторые из них:

Джон Венн (1834–1923) — философ, создатель диаграммы Венна;

Кнут Гамсун (1859–1952) — прозаик, нобелевский лауреат;

Луи Армстронг (1901–1971) — джазмен, внес огромный вклад в развитие и популяризацию джаза;

Рауль Валленберг (1912–1947) — дипломат, предотвративший уничтожение будапештского гетто и тем самым спасший от смерти десятки тысяч человек;

Олег Зайцев (1933–1993) — хоккеист-защитник, неоднократный чемпион Олимпийских игр, Европы и мира;

Клаус Шульце (1947–2022) — композитор, один из «отцов» электронной музыки;

Барак Обама (р. 1961) — политик, экс-президент США;

Барак Обама Фото: IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med/Global Look Press

Меган Маркл (р. 1981) — жена принца Гарри;

Грета Гервиг (р. 1983) — режиссер, снявшая фильмы «Барби», «Леди Берд», «Маленькие женщины» и другие.

Именины 4 августа

Скажем еще пару слов о том, какой праздник выпадает на 4 августа. А точнее, поговорим о дне ангела. Согласно святцам, именинниками стали:

Мария;

Алексей;

Михаил;

Корнилий;

Фока.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 4 августа 2026 года. Не забудьте поздравить всех причастных.

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