Кому молиться о любви, встрече близкого человека и создании семьи

В минуту жизни трудную, как говорил классик, когда теснится в сердце грусть, именно молитва становится средством утешения и успокоения. Это справедливо и для тех случаев, когда тревоги касаются любовного вопроса. Если личная жизнь по каким-то причинам не складывается, можно обратиться к высшим силам в надежде на их понимание и милость. О том, кому молиться о любви, и о святых покровителях семьи читайте в материале NEWS.ru.

Как православие относится к молитве о любви

В православной традиции молитва о любви и создании семьи занимает особое место, поскольку брак почитается как великое таинство, установленное Самим Богом. Церковь не рассматривает стремление человека к семейной жизни как нечто греховное или недостойное. Напротив — создание крепкой, благочестивой семьи считается делом, угодным Господу. Однако важно понимать, что православное отношение к молитве о личном счастье существенно отличается от мирского восприятия. В Писании сказано: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18), и потому просьба о даровании супруга или супруги не только допустима, но и естественна для верующего человека.

Вопрос о том, кому молиться о любви, возникает у многих православных христиан, особенно в моменты, когда сердце ощущает одиночество или томится в ожидании встречи с избранником или избранницей. Церковь предлагает целый сонм святых заступников, к которым можно обращаться с этой просьбой, но при этом всегда напоминает: молитва — это не способ манипулировать Божественной волей, а средство духовного возрастания и смиренного прошения о том, что соответствует промыслу Божию. Святые, которым молятся о семейном благе, сами в земной жизни прошли через испытания и потому могут лучше других понять скорби и надежды просящих.

Как православие относится к молитве о любви Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Важно подчеркнуть: молитва о встрече любимого человека в православном понимании неразрывно связана с молитвой о Божием благословении на будущий брак. Это не поиск романтического приключения, а просьба о ниспослании спутника жизни, с которым можно будет пройти путь христианского супружества. В церковной традиции любовь понимается как жертвенное служение друг другу и совместное возрастание в вере, а не только как эмоциональное переживание.

Почему в первую очередь молятся Богу

Прежде чем обращаться к святым, православный христианин должен помнить о главном: всякая молитва, в том числе и о даровании семьи, воссылается прежде всего Самому Господу. Святые являются ходатаями и предстателями перед Богом, но источник всякого блага — Единый Творец. Поэтому, когда верующий ищет ответ на вопрос, кому молиться о любви, он должен понимать, что в конечном счете любые просьбы через святых возносятся к Престолу Всевышнего.

Молитва к Богу о даровании супруга или супруги — это акт доверия и смирения. Человек признает, что его жизнь находится в руках Творца, и просит не о том, что ему хочется по человеческой слабости, а о том, что будет полезно для его души и для спасения. Протоиерей Федор Бородин в своих наставлениях говорит о том, что молитва о любви должна быть простой и искренней: «Господи, дай мне мужа или жену — Тебе угодную, мне приятную». В этом прошении нет гордыни или требования исполнить желание немедленно, есть лишь упование на Божественный промысел.

Следует помнить, что молитва к Богу о встрече второй половины не должна превращаться в заговор или магическое заклинание. Православие решительно отвергает любые попытки «приворожить» или «заставить» Господа исполнить волю человека. В молитве о любви просят не о том, чтобы Бог перекроил судьбу по желанию говорящего, а о том, чтобы Он даровал просящему мудрость и терпение принять тот путь, который Он для него уготовал. Господь знает, что действительно необходимо каждому из верующих, и потому молитва должна сопровождаться полной готовностью довериться Его воле.

Почему в первую очередь молятся Богу Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресвятая Богородица и молитвы о семье

Пресвятая Богородица — первая заступница всех христиан перед престолом Своего Сына. Она, будучи Матерью Самого Господа, особенно близка к сердцам тех, кто просит о семье и любви. Божия Матерь знает, что такое материнская забота, она сопереживает человеческим скорбям и радостям. Молитва к Богородице о семье — это обращение к Той, Кто стал Покровительницей и Хранительницей брачного союза для всех верующих. Существуют специальные молитвенные прошения, в которых верующие вверяют свою семью под Ее благодатный покров.

Богородицу принято просить о:

мире и согласии в семье;

сохранении брака;

помощи в воспитании детей.

Молитва о встрече любимого человека также может быть обращена к Ней, поскольку Божия Матерь слышит сердца всех страждущих и нуждающихся в утешении. В православных молитвословах можно найти как краткие прошения, так и более пространные молитвы к Царице Небесной о даровании благочестивого супруга и о создании крепкой христианской семьи.

Обращение к Пресвятой Богородице отличается особенной теплотой и доверительностью, ведь Она является не только Владычицей, но и Матерью для всех верующих. Многие святые отцы советовали в трудных обстоятельствах и в чаянии семейного счастья прибегать именно к заступничеству Богоматери. Она, будучи чистой и непорочной Девой, также является образцом для подражания для тех, кто стремится сохранить целомудрие и чистоту до брака, а для состоящих в супружестве — примером верности и любви.

Домашняя молитва православной семьи Пресвятой Богородице Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Петр и Феврония как покровители брака

Святые благоверные князь Петр и Феврония Муромские являются самыми известными и почитаемыми святыми покровителями семьи в Русской православной церкви. Их жизнь стала образцом христианского супружества, верности и взаимной любви, пронесенной через все испытания и даже через смерть. История их любви, описанная в древнерусской повести, вдохновляет верующих искать помощи именно у этих святых в деле создания семьи. Церковь установила два дня памяти святых Петра и Февронии: 8 июля (день их кончины) и в воскресенье, предшествующее 19 сентября (день перенесения их мощей).

Молитва Петру и Февронии о даровании супружества или об укреплении брака читается как в храме за богослужением в дни их памяти, так и дома. Святейший Синод утвердил особый текст молитвы этим святым, в которой есть прошения об умножении любви, укреплении семей, сохранении супружеской верности и о помощи тем, кто готовится к вступлению в брак. В этой молитве верующие просят святых угодников быть предстателями перед Господом и испросить у Него «веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое».

Так что вопрос, кому молиться о замужестве, часто решается именно в пользу этих святых, поскольку они сами прошли через обретение друг друга в непростых обстоятельствах. Князь Петр, излечившись от болезни благодаря мудрой деве Февронии, взял ее в жены, и их совместная жизнь стала примером того, как Божий промысел соединяет сердца. Они сохранили верность друг другу до глубокой старости и скончались в один день, что воспринимается как высшее проявление супружеской любви. К ним обращаются с молитвой не только те, кто ищет супруга, но и те, кто уже в браке просит о мире и согласии.

8 июля в Русской православной церкви отмечается день памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Ксения Петербургская и Матрона Московская

Блаженная Ксения Петербургская — одна из самых любимых в народе святых, к которой обращаются с просьбами о самом сокровенном. Рано овдовев, она избрала подвиг юродства, полностью посвятив свою жизнь служению Богу и ближним. Ксения Петербургская известна как скорая помощница в делах сердечных, и многие верующие молятся ей о:

даровании семейного счастья;

встрече с хорошим человеком;

замужестве;

благополучии в браке.

Молитва к Ксении Петербургской о любви часто читается теми, кто отчаялся найти свою вторую половинку или кто ищет утешения после разрыва отношений.

Молитва Матроне Московской о замужестве также широко известна среди православных. Святая блаженная Матрона, при жизни обладавшая даром прозорливости и исцелений, и после своей кончины продолжает помогать всем, кто с верой обращается к ней. Ее наставления о необходимости хранить верность в браке и искать волю Божию в выборе спутника жизни остаются актуальными и сегодня. К Матроне Московской приходят с просьбами о помощи в создании семьи, о даровании детей, о сохранении брака от разрушения. Она является утешительницей для всех скорбящих и одиноких сердец.

Обе блаженные, Ксения Петербургская и Матрона Московская, являются святыми покровителями семьи наряду с Петром и Февронией. К ним обращаются с особым доверием, поскольку они сами в земной жизни претерпели лишения и страдания, и потому их молитва перед Богом особенно действенна. Когда человек ищет, к кому обратиться с мольбой о любви, он может выбрать того святого, к кому лежит его сердце, но важно помнить, что главное — это искренняя вера и упование на милость Божию. Святые являются лишь посредниками и ходатаями, а источником всякого блага является Господь.

Николай Чудотворец и другие почитаемые святые Фото: Виталий Аньков /РИА Новости

Николай Чудотворец и другие почитаемые святые

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православном мире, к которому обращаются с самыми разными просьбами, в том числе и о даровании семьи. К нему прибегают с верой, ибо он известен как скорый помощник и заступник всех нуждающихся, особенно тех, кто находится в трудных обстоятельствах. В том числе вопрос, кому молиться о замужестве, часто решается в пользу именно этого святого, поскольку его милость и чудотворная сила простираются на многие сферы жизни, включая семейное благополучие. Существуют особые молитвы к Николаю Угоднику о даровании любви и о помощи в создании семьи.

Кроме святителя Николая, в православной традиции есть и другие святые, помогающие в семейных делах. Среди них святые мученики Гурий, Самон и Авив, которых издавна почитают как покровителей брака и защитников от несправедливости в супружестве. К ним обращаются, когда в семье случаются раздоры, непонимание или когда нужно защитить брак от внешних посягательств. Также к святым праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, молятся о даровании детей и о благословении на брак, особенно те, кто долгое время не имеет потомства.

Выбор святого, к которому обращаться с молитвой о любви, — дело сугубо личное. Важно не столько имя заступника, сколько глубина веры и искренность прошения. Церковь предлагает целый сонм святых, каждый из которых может стать помощником в деле создания семьи, но все они возносят наши молитвы к единому Господу, от Которого зависит все.

Николай Чудотворец Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Как молиться своими словами

Православная Церковь не ограничивает верующих только чтением готовых молитв по молитвослову. Молитва своими словами — это естественное и важное проявление живой веры. Когда человек от всего сердца просит Бога или святых о чем-то, искреннее слово, идущее из глубины души, бывает более угодно Господу, чем формальное чтение заученного текста. В молитве о любви и создании семьи важно выразить свое сокровенное желание просто и без лукавства, как ребенок обращается к отцу.

Молясь своими словами, следует избегать требовательных интонаций. Нельзя пытаться диктовать Богу, как и когда Он должен исполнить просьбу. Христианская молитва — это всегда смиренное прошением, в котором человек вверяет свою жизнь в руки Божии и просит не того, что ему кажется лучшим, а того, что действительно угодно Господу и полезно для спасения души. Можно просить: «Господи, если это будет Тебе угодно, пошли мне человека, с которым я смогу создать благочестивую семью и жить во славу Твою».

Важно помнить, что молитва своими словами не отменяет необходимости в церковной молитве и участии в таинствах. Она может и должна дополнять чтение канонических молитв, усиливая личную связь человека с Богом и святыми. Искренность и смирение — вот главные условия для того, чтобы молитва была услышана, независимо от того, произносится ли она по книге или рождается непосредственно в сердце.

Как молиться своими словами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему молитва не является заговором или гарантией результата

В православном понимании молитва коренным образом отличается от магических заговоров, которые призваны принудительно воздействовать на высшие силы для достижения желаемого. Молитва — это свободное обращение человека к Богу, основанное на любви и доверии, а не попытка «заставить» Его исполнить нашу волю. К сожалению, некоторые люди воспринимают молитву именно как некий инструмент, гарантирующий исполнение просьбы, что является глубоко ошибочным и чуждым христианскому вероучению.

Господь не является автоматом для исполнения желаний, Он — любящий Отец, Который лучше знает, что нужно Его детям. Нередко случается так, что человек горячо молится о встрече с конкретным человеком, но Бог не дает этого брака, потому что Он видит, что такой союз принес бы лишь страдания и душевный вред. В таких случаях молитва оказывается не услышанной лишь на поверхностный взгляд — на самом деле Бог отвечает на нее, но иначе, и этот ответ может стать для человека великим благом, хотя и не всегда понятным сразу.

Протоиерей Федор Бородин предостерегает от попыток «прикрепить» к себе определенного человека с помощью молитвы, сравнивая это с оккультными практиками. Христианская молитва о любви — это не стремление во что бы то ни стало добиться своего, а упование на Божественный промысел и просьба о даровании того спутника жизни, который будет полезен для спасения души. Молитва может и должна соединяться с личным духовным трудом человека, его стремлением самому стать лучше, быть готовым к созданию семьи, а не оставаться пассивным в ожидании чуда.

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