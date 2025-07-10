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10 июля 2025 в 18:28

Курсант испортил парашюты своего командира перед прыжком из самолета

В Рязанском училище ВДВ командир разбился во время прыжка с парашютом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Илью Казанцева, который обвиняется в убийстве своего командира — 24-летнего Ивана Селина, сообщает «Коммерсант». По информации издания, трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рязанской области.

При осмотре снаряжения разбившегося Селина специалисты установили, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись. Это произошло из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта. Через два дня после возбуждения уголовного дела в совершении преступления сознался однокурсник погибшего — Казанцев.

Отмечается, что явку с повинной он написал в день назначения молекулярно-генетической судебной экспертизы по факту смерти Селина, когда у него и других курсантов взяли образцы ДНК. Предварительно, клетки эпителия Казанцева и были обнаружены на стропах обоих парашютов погибшего сержанта.

Ранее в Голосеевском районе Киева застрелили полковника СБУ Ивана Воронича, который занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. По предварительным данным, неизвестный приблизился к мужчине и выстрелил в него пять раз, предположительно, из пистолета с глушителем.

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