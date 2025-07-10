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10 июля 2025 в 11:40

В Киеве застрелили полковника СБУ

Экс-нардеп Мосийчук: в Киеве нашли убитым полковника СБУ Воронича

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Голосеевском районе Киева утром 10 июля застрелили мужчину, сообщила пресс-служба городской полиции в соцсети X. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук уточнил в своем Telegram-канале, что убитым оказался полковник СБУ Иван Воронич.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе столицы. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело человека с огнестрельным ранением, — сообщили в полиции.

Как сообщил Мосийчук, Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. По предварительным данным, неизвестный приблизился к полковнику СБУ и выстрелил в него пять раз — предположительно, из пистолета с глушителем. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон. Источник утверждает, что подозреваемым оказался товарищ Сибиричева. Его задержали после обнаружения трупа. Мужчина признался в убийстве, но назвать причину конфликта, который стал триггером для смертельной драки, не смог.

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