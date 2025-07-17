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17 июля 2025 в 22:37

Путин утвердил создание нового раздела на «Госуслугах»

Путин поручил создать на «Госуслугах» раздел «Россия — страна возможностей»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил создать на портале госуслуг раздел «Россия — страна возможностей», посвященный проектам и программам одноименной организации, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Он ждет доклад от правительства до 1 декабря 2025 года.

Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела «Россия — страна возможностей», предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ, — указано в документе.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ограничения на использование сервисов коммуникации из недружественных государств. Путин также поручил разработать такую возможность кабмину.

До этого IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что мессенджер МАХ догонит Telegram по функционалу через несколько лет. По его словам, отечественная разработка пока не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей. Он добавил, что конкуренты не стоят на месте и за два года могут сделать скачок вперед.

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