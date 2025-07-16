IT-эксперт ответил, когда мессенджер MAX догонит Telegram по функционалу IT-эксперт Геллер: MAX догонит Telegram по функционалу через несколько лет

Российский мессенджер МАХ догонит Telegram по функционалу через несколько лет, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, отечественная разработка пока не сталкивалась с серьезными трудностями, такими как высокие нагрузки и большое количество пользователей.

Мало что может повлиять [на популярность MAX], кроме [замедления Telegram], потому что мессенджер еще в начале своего пути как продукт. Он не сталкивался ни с высокими нагрузками, ни с большим количеством пользователей, ни с проблемами на разных устройствах. Ему нужно несколько лет, чтобы догнать по функциональности популярные мессенджеры, которые сейчас пока еще доступны в России, — сказал Геллер.

Он добавил, что конкуренты не стоят на месте и за два года могут сделать скачек вперед. Например, уточнил IT-эксперт, в Telegram скоро появится искусственный интеллект Grok от американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее в МАХ зарегистрировался первый миллион пользователей. Всего за несколько недель в рамках цифровой платформы отправили 14 млн сообщений. Кроме того, пользователи совершили свыше 420 тысяч звонков.