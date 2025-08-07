Мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия доступа к «Госуслугам» Шадаев подтвердил согласование доступа MAX к инфраструктуре «Госуслуг»

Национальный мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре портала «Госуслуги», рассказал ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся технические работы.

Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» со стороны ФСБ. Все необходимые разрешения получены, ведется техническая реализация и тестирование, — пояснил министр.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что национальный мессенджер MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель. По его словам, сервис получил все необходимые ведомственные разрешения два месяца назад.

Также нацмессенджер совместно с компанией «Инфотекс Интернет Траст» успешно протестировал подключение к порталу «Госуслуги». Этот этап интеграции выполнили с использованием нового метода — протокола аутентификации OpenID Connect. Он обеспечивает безопасный обмен данными между ЕСИА и МАХ при наличии согласия пользователя.