Мессенджер MAX успешно протестировали на подключение к «Госуслугам»

Национальный мессенджер MAX совместно с компанией «Инфотекс Интернет Траст» успешно протестировал подключение к порталу «Госуслуги». Этот этап интеграции выполнили с использованием нового метода — протокола аутентификации OpenID Connect.

Протокол OpenID Connect обеспечивает безопасный обмен данными между ЕСИА и МАХ при наличии согласия пользователя. Этот стандарт позволяет организовать защищенное взаимодействие систем, гарантируя при этом соблюдение прав пользователей на контроль своих персональных данных.

Уточняется, что реализация протокола аутентификации — аппаратная. По итогам тестирования МАХ приобрел оборудование «Инфотекс Интернет Траст».

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель. Сервис получил все необходимые ведомственные разрешения еще в начале лета.