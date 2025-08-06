Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:16

Мессенджер MAX успешно протестировали на подключение к «Госуслугам»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Национальный мессенджер MAX совместно с компанией «Инфотекс Интернет Траст» успешно протестировал подключение к порталу «Госуслуги». Этот этап интеграции выполнили с использованием нового метода — протокола аутентификации OpenID Connect.

Протокол OpenID Connect обеспечивает безопасный обмен данными между ЕСИА и МАХ при наличии согласия пользователя. Этот стандарт позволяет организовать защищенное взаимодействие систем, гарантируя при этом соблюдение прав пользователей на контроль своих персональных данных.

Уточняется, что реализация протокола аутентификации — аппаратная. По итогам тестирования МАХ приобрел оборудование «Инфотекс Интернет Траст».

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель. Сервис получил все необходимые ведомственные разрешения еще в начале лета.

MAX
мессенджеры
Госуслуги
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.