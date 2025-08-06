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06 августа 2025 в 13:05

В Госдуме назвали сроки появления «Госуслуг» в мессенджере MAX

Депутат Горелкин: MAX закончит интеграцию с «Госуслугами» через несколько недель

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Национальный мессенджер MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель, заявил в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, сервис получил все необходимые ведомственные разрешения два месяца назад.

К настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем, — отметил депутат.

Горелкин добавил, что приоритетная задача, которая стоит перед разработчиками, — это защита персональных данных и устойчивость MAX к хакерским атакам. По мнению парламентария, другие мессенджеры, представленные на российском рынке, вряд ли подходят к вопросам безопасности на таком серьезном уровне.

Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что с 1 сентября 2025 года все новые смартфоны, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. Данное требование закреплено федеральным законом.

До этого в Минцифры РФ заверили, что использование MAX не будет обязательным условием для постановки электронной подписи. По данным министерства, для этого по-прежнему будет необходимо приложение «Госключ».

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