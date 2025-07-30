В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ

В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ В Минцифры опровергли, что МАХ станет обязательным для электронной подписи

Использование национального мессенджера MAX не будет обязательным условием для постановки электронной подписи, заверили в Минцифры России. По данным министерства, для этого по-прежнему будет необходимо приложение «Госключ».

Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности, – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что речь идет только про подпись документов в «Госключе». Закон не затрагивает другие сервисы. Подписывавшие документы в других сервисах смогут делать это и дальше.

В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение «Госключ», – подчеркнули в Минцифры.

Ранее СМИ сообщили, что MAX стал обязательным для отправки документов на подпись через электронные сервисы. Новые требования касаются юридических лиц, ИП и граждан при использовании усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи.