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30 июля 2025 в 13:21

Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мессенджер MAX стал обязательным для отправки документов на подпись через электронные сервисы, сообщает РБК. Новые требования касаются юридических лиц, ИП и граждан при использовании усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи.

В законе речь идет об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, — пояснил представитель Минцифры.

Он уточнил, что подписание документов по-прежнему будет происходить в приложении «Госключ», но документы теперь можно будет направлять через Max. При этом представитель Минцифры отказался уточнить, как именно будет трактоваться формулировка закона об исключении для госорганов.

Управляющий RTM Group Евгений Царев также отметил, что теперь компании не смогут направлять документы напрямую в «Госключ» — сначала их нужно будет отправить через мессенджер Max. Пользователь получит документ в чате и оттуда направит его в «Госключ» для подписания.

Источник РБК на рынке информационной безопасности уточнил, что речь идет только о документах из систем коммерческих компаний. Документы с портала «Госуслуги», как и раньше, будут поступать напрямую в «Госключ».

Ранее глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджер MAX достиг функционального паритета с WhatsApp. По его словам, отечественная разработка уже реализовала все ключевые возможности популярного зарубежного сервиса, предоставив пользователям полноценную альтернативу.

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