05 декабря 2025 в 16:19

Балицкий перечислил, каких работников не хватает Запорожской области

Балицкий: Запорожская область нуждается в менеджерах и производителях

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Запорожская область больше всего нуждается в менеджерах и производителях, сообщил на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, кадровый голод также наблюдается в сфере медицины и образования.

Кадровый голод у нас есть, в основном сказывается в социальном секторе. Это образовательная группа, это медицина у нас. То есть в этом секторе у нас есть кадровый голод. С точки зрения бизнеса, то могу сказать, что <…> нет группы менеджеров. Люди у нас есть, средства мы можем найти через фонд развития территорий. Мы готовы инвестировать под оборудование, под оборотные средства. <…> Менеджмента у нас не хватает, — сообщил глава региона.

Кроме того, по словам Балицкого ощущается нехватка производственников. Все остальные специальности в области есть, конечно, не в полном объеме, подытожил он.

Ранее преподаватель Росбиотех Константин Деревсков сообщил, что зумеры лучше адаптируются и осваивают новые инструменты, а также обладают высоким уровнем вовлеченности и целиком фокусируются на работе. Он добавил, что многим из них необходима дополнительная мотивация, чтобы избежать выгорания. По словам эксперта, кадрового кризиса из-за молодежи не будет.

